Хуситы атаковали британский нефтяной танкер

Сариа: хуситы атаковали в Красном море британский нефтяной танкер и БПЛА MQ-9

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что его члены атаковали в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом сообщает представитель радикальной организации Яхья Сариа в Telegram-канале.

Сариа пообещал, что хуситы продолжат военные операции, пока Израиль «не снимет блокаду» с сектора Газа и пока «агрессия против палестинского народа» не будет прекращена.

26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы совершили нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля.