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02:55, 27 апреля 2024Мир

Хуситы атаковали британский нефтяной танкер

Сариа: хуситы атаковали в Красном море британский нефтяной танкер и БПЛА MQ-9

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что его члены атаковали в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper. Об этом сообщает представитель радикальной организации Яхья Сариа в Telegram-канале.

Сариа пообещал, что хуситы продолжат военные операции, пока Израиль «не снимет блокаду» с сектора Газа и пока «агрессия против палестинского народа» не будет прекращена.

26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы совершили нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля.

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      Марина Совина
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