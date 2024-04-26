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01:36, 26 апреля 2024Мир

Хуситы заявили о новой атаке на судно

Хуситы сообщили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» совершило нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляло ракетами город Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе с применением баллистических и крылатых ракет», — отметил он.

Ранее Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM) сообщило, что корабли США не пострадали в результате атаки хуситов.

Позже американские военные уничтожили четыре беспилотника над районами Йемена, контролируемыми хуситами. CENTCOM установило, что дроны представляли непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе.

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      Маргарита Пименова
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