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02:43, 25 апреля 2024Мир

США опровергли информацию о повреждении кораблей в результате атаки хуситов

CENTCOM: военные и коммерческие суда не пострадали в результате атаки хуситов

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Корабли США не пострадали в результате атаки хуситов, говорится в заявлении Центрального командования американских Вооруженных сил (CENTCOM), опубликованном в соцсети X.

«Ни американские, ни коалиционные, ни коммерческие суда не сообщили о каких-либо повреждениях или ущербе», — говорится в сообщении. По данным CENTCOM, целью обстрела могло быть судно YORKTOWN, на борту которого находились 18 членов экипажа из США и четыре — из Греции.

Позже американские военные уничтожили четыре беспилотника над районами Йемена, контролируемыми хуситами. CENTCOM установило, что дроны представляли непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе.

Ранее днем правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о новых военных операциях против судов США и Израиля. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что операция против американского эсминца MAERSK YORKTOWN была проведена в Аденском заливе, а против MSC VERACRUZ Израиля — в Индийском океане. По его словам, обе операции успешно достигли своих целей.

Йеменские хуситы атакуют американские корабли с помощью крылатых и баллистических ракет после начала войны в секторе Газа.

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      Сергей Грехов
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