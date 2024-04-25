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01:59, 25 апреля 2024Мир

Стало известно о нападении хуситов на американский эсминец

Хуситы провели операцию против эсминца США в Аденском заливе

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о новых военных операциях против судов США и Израиля. Об этом передает РИА Новости.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что операция против американского эсминца MAERSK YORKTOWN была проведена в Аденском заливе, а против MSC VERACRUZ Израиля — в Индийском океане. «Обе операции успешно достигли своих целей», — отметил он.

При этом представитель хуситов не стал обозначать, в течение какого времени суда были атакованы. Он подчеркнул, что вооруженные силы Йемена продолжат препятствовать судоходству связанных с Израилем судов до тех пор, «пока агрессия не будет прекращена и блокада палестинского народа в секторе Газа не будет прекращена».

24 апреля Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили о нападении в Аденском заливе. «Власти ведут расследование», — отмечается в сообщении управления морских торговых операций страны (UKMTO).

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      Марина Совина
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