Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 24 апреля 2024Мир

ВМС Великобритании заявили о нападении в Аденском заливе

ВМС Великобритании заявили о нападении на судно в Аденском заливе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили о нападении на судно недалеко от берегов Джибути в Аденском заливе. Об этом заявили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).

«Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование», — отмечается в сообщении управления.

Кроме того, UKMTO посоветовало любым судам соблюдать осторожность при пересечении данных мест и сообщать об угрозе нападения.

22 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Удар был нанесен с целью не допустить отправки военной помощи Израилю.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Назван прожиточный минимум пенсионера в России

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше