ВМС Великобритании заявили о нападении в Аденском заливе

ВМС Великобритании заявили о нападении на судно в Аденском заливе

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании заявили о нападении на судно недалеко от берегов Джибути в Аденском заливе. Об этом заявили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).

«Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 72 морских милях к востоку-юго-востоку от порта Джибути. Власти ведут расследование», — отмечается в сообщении управления.

Кроме того, UKMTO посоветовало любым судам соблюдать осторожность при пересечении данных мест и сообщать об угрозе нападения.

22 января йеменские повстанцы-хуситы атаковали американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Удар был нанесен с целью не допустить отправки военной помощи Израилю.