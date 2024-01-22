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20:49, 22 января 2024Мир

Стало известно об атаке хуситов на американский корабль в Аденском заливе

Йеменские хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Хуситы атаковали американский военный грузовой корабль в Аденском заливе. Об этом в социальной сети X заявил военный представитель йеменского мятежного движение «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что командиры ливанского движения «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) помогают направлять и координировать атаки хуситов в Красном море. Как уточняет источник, Иран также передал хуситам дроны, противокорабельные крылатые ракеты и баллистические ракеты.

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      Дарья Балацкая
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