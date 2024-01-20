В Йемене рассказали о роли «Хезболлы» в атаках хуситов

Reuters: командиры «Хезболлы» и КСИР из Йемена направляют атаки хуситов на суда

Командиры ливанского движения «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) находятся в Йемене и помогают координировать атаки шиитского движения «Ансар Алла» в Красном море. О роли «Хезболлы» в атаках рассказали источники Reuters.

«Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанского движения "Хезболла" находятся в Йемене, помогая направлять и контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщили Reuters четыре региональных и два иранских источника», — говорится в сообщении.

По словам источников, Иран передал хуситам дроны, противокорабельные крылатые ракеты и баллистические ракеты.

Ранее в январе член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Мухаммад аль-Бухейти сообщил, что российским и китайским судам в Красном море ничего не угрожает.

В том же месяце в американском центральном командовании заявили, что хуситы из «Ансар Алла» атаковали эсминец Военно-морских сил США «Лабун» в Красном море с помощью противокорабельной крылатой ракеты.