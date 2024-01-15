США сообщили о ракетной атаке на их эсминец

CENTCOM: хуситы атаковали эсминец ВМС США «Лабун» с помощью ракеты

Йеменские хуситы из правящего в стране движения «Ансар Алла» атаковали эсминец военно-морских сил США «Лабун» в Красном море с помощью противокорабельной крылатой ракеты. Об этом сообщили в американском центральном командовании (CENTCOM), передает РИА Новости.

Отмечается, что американский истребитель сбил ракету у побережья Йемена рядом с городом Ходейда.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам «Ансар Алла», которому оказывает поддержку Иран. В субботу они вновь атаковали территорию Йемена. Удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми в районе аэропорта столицы страны Саны.