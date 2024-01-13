США и Британия вновь атаковали Йемен. Чтобы спланировать удары, Байден оставил команду без новогоднего отдыха

США и Британия вновь нанесли удары по объектам хуситов в столице Йемена Сане

США и Британия в ночь на субботу, 13 января, снова атаковали столицу Йемена, на этот раз авиаудар пришелся на северную часть Саны, рассказали в администрации города. Удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми.

Позже чиновники в американской администрации подтвердили новую атаку по объектам хуситов на территории Йемена.

Байден поручил планировать удары по Йемену в первый день нового года

По данным агентства Bloomberg, атаки начали планироваться 1 января по итогам совещания президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности, когда он отдыхал на острове Санта-Крус.

1 января американский лидер приказал своей команде ускориться в усилиях по осуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства.

Кроме того, он дал указание готовиться идти по второму пути, на случай, если дипломатические методы окажутся неудачными, и поручил военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками.

В последующие 12 дней велись дипломатические переговоры и военное планирование. При этом в США «с самого начала продвигали сильное действие», а Великобритания, европейские и ближневосточные союзники предупреждали о риске прямого конфликта с Ираном из-за чрезмерного ответа. Одновременно Вашингтон и Лондон оценивали экономические последствия расширения войны.

США в частном порядке неоднократно призывали Иран остановить атаки хуситов, однако в Тегеране отвечали, что не контролируют группу, «несмотря на продолжающиеся свидетельства от британской разведки». В итоге после новой атаки хуситов 9 января американские и британские политики пришли к выводу, что «дипломатия, вероятнее всего, не преуспеет».

В результате, по словам высокопоставленного чиновника, Байден «выбрал один из самых агрессивных вариантов» и приказал главе Пентагона Ллойду Остину, находящемуся в больнице, нанести удары.

Россия назвала удары вооруженной агрессией

Постпред России в ООН Василий Небензя назвал удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства.

Дипломат напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов. Он также призвал мировое сообщество осудить действия Вашингтона и Лондона.

В свою очередь постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза всемирной организации объяснила удары по Йемену необходимостью и назвала их пропорциональными и соответствующими международному праву.

Они соответствовали международному праву и осуществляли неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН. И они были предприняты только после того, как невоенные варианты оказались недостаточными для устранения угрозы Линда Томас-Гринфилд постпред США в ООН

Йемен пригрозил США и Британии «поджечь регион»

Первая атака США и Британии по хуситам в Йемене произошла в ночь на пятницу, 12 января, в ответ на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море. Целью операции было лишение хуситов возможности атаковать суда. Для ударов использовались авиация, подводные лодки и боевые корабли, запускавшие крылатые ракеты.

Президент США Джо Байден заявил, что удары по позициям хуситов в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН. По его словам, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

В свою очередь МИД Йемена пригрозил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране, а член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».