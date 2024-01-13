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00:05, 13 января 2024Мир

Байден заявил о соответствии международному праву ударов по Йемену

Байден заявил о соответствии международному праву ударов по хуситам в Йемене
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Удары США по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН. Об этом заявил президент США Джо Байден в письме председателям обеих палат Конгресса, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что удары были нанесены так, «чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения».

«США приняли эту необходимую и пропорциональную меру в соответствии с международным правом и руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов при «необходимости и целесообразности принять последующие меры с целью реагирования на новые угрозы или атаки».

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, ведомство не планирует новых ударов по позициям йеменских хуситов.

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      Марина Совина
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