Байден заявил о соответствии международному праву ударов по Йемену

Байден заявил о соответствии международному праву ударов по хуситам в Йемене

Удары США по позициям хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН. Об этом заявил президент США Джо Байден в письме председателям обеих палат Конгресса, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что удары были нанесены так, «чтобы снизить риск эскалации и избежать жертв среди мирного населения».

«США приняли эту необходимую и пропорциональную меру в соответствии с международным правом и руководствуясь неотъемлемым правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов при «необходимости и целесообразности принять последующие меры с целью реагирования на новые угрозы или атаки».

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Как заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, ведомство не планирует новых ударов по позициям йеменских хуситов.