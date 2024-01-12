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11:36, 12 января 2024Мир

Минобороны Британии назвало удар по Йемену исключительным актом самообороны

Замглавы Минобороны Великобритании Хиппи опроверг планирование ударов по Йемену
СюжетМинобороны:

Фото: Bill Dodge / U.S. Navy / AP

Удар Британии по Йемену в ночь на 12 января назвали исключительным актом самообороны. Об этом сказал заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает Reuters.

Хиппи заявил, что никто не должен воспринимать действия Британии как начало полномасштабной военной операции. «Прошлой ночью был ограниченный, пропорциональный и необходимый ответ», — заявил он.

Замглавы ведомства опроверг информацию о том, что в настоящий момент Минобороны Соединенного королевства планирует новые удары по позициям йеменского движения хуситов «Ансар Аллах».

Ранее издание Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что США нанесут новые удары по позициям хуситов в Йемене в случае необходимости.

В свою очередь, член политбюро «Ансар Аллах» Али аль-Кахум пообещал ответ на удары США и Британии по Йемену. По его словам, американцы и британцы заплатят за нападение высокую цену.

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      Юрий Леонов
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