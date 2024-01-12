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10:52, 12 января 2024Мир

В США заявили о возможных новых ударах по хуситам в Йемене

Axios: США нанесут новые удары по позициям хуситов, если будет необходимо

Фото: US Central Command via X / Handout / Reuters

США нанесут новые удары по позициям хуситов в Йемене, если это будет необходимо. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

«США ожидают ответа хуситов, и, хотя они не стремятся к эскалации, американские силы в регионе готовы защищаться и в случае необходимости нанести новые удары», — сказали источники издания.

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав больше 100 высокоточных боеприпасов в ходе совместной с Великобританией операции.

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      Семен Александров
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