ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям хуситов в Йемене

Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав более 100 высокоточных боеприпасов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американских ВВС, сообщает ТАСС.

«По приказу Центрального командования США, ВВС нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям поддерживаемых Ираном хуситов. При ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных видов», — подвел итоги авиаударов командующий ВСС США Алекс Гринкевич

Отмечается, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам, а также по командным пунктам и центрам управления хуситов.

США и Великобритания провели атаку на объекты хуситов в Йемене в ночь на 12 января, обстреливая цели в столице страны и портовых городах. При ударах использовались боевые самолеты, а также крылатые ракеты Tomahawk, которые запускались с подводных лодок.