США и Великобритания нанесли удары по Йемену. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион

США задействовали для удара по Йемену ракеты Tomahawk с атомной подлодки Florida

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.

Для ударов использовались боевые самолеты. С моря по ближневосточной стране запускались крылатые ракеты Tomahawk, установленные на эсминцах. Кроме того, по утверждению CNN, была задействована атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida, прибывшая в регион 23 ноября 2023 года.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что удар США и Великобритании по Йемену носит оборонительный характер. Он заявил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». Глава Белого дома добавил, что Вашингтон не исключает дополнительных мер в отношении Йемена.

Эти направленные удары — ясное послание, что США и союзники не потерпят нападений и не позволят угрожать навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений Джо Байден президент США

Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена. Высокопоставленный американский чиновник уточнил, что целями для бомбардировок стали радиолокационные станции, ракетные установки и прибрежные пункты наблюдения.

Хуситы пообещали поджечь весь регион

Член йеменского комитета безопасности и обороны, представитель хуситов Абдулсалам Джахаф отреагировал на удар по стране. «Мы не говорим, что будем действовать. Мы примем меры», — заверил он.

Запомните всего три моих слова: мы подожжем регион Абдулсалам Джахаф член комитета безопасности и обороны Йемена

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи пообещал отомстить за удары. «Страна подверглась массированной атаке. Несомненно, Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии», — сказал он.

Россия запросила на пятницу, 12 января, срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Хуситы совершили серию нападений на корабли

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Обстрелы начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля.

Нынешние удары по Йемену не стали чем-то беспрецедентным. С 2002 года США нанесли около 400 ударов по целям в этой стране. Однако нынешние удары стали первыми с 2016 года.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы впервые напали на корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

На следующий день неизвестные совершили вооруженное нападение на судно в Оманском заливе — недалеко от порта Сохар. С этого момента с экипажем не удается выйти на связь, ведется расследование. Известно лишь, что на корабль проникли по меньшей мере четверо вооруженных людей в масках.