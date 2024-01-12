В Йемене отреагировали на совместный удар США и Британии

Хуситы пообещали поджечь весь регион после удара США и Британии по Йемену

Член йеменского комитета безопасности и обороны, член руководства хуситов Абдулсалам Джахаф отреагировал на совместный удар США и Британии по ближневосточной стране. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

«Запомните мои слова, мы не говорим, что будем действовать. Мы примем меры. Всего три слова: мы подожжем регион», — сказал он.

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену ночью 12 января. Для этого используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. Также удары по столице Йемена Сане и портовым городам наносятся с подводных лодок.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран.