США и Великобритания нанесли удары по Йемену

США и Великобритания начали удары по портовому городу Ходейда в Йемене

США и Великобритания начали удары по Йемену. Об этом сообщает Reuters.

Мощные взрывы слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».

Уточняется, что обстрелы ведутся с воздуха, со стороны Красного моря атаку поддерживают военные корабли Великобритании.

Телеканал Звезда выяснил, что Йемен в ответ совершил массовый запуск крылатых ракет по американским военным кораблям.

10 января йеменские хуситы впервые напали на американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря со стороны США. Атака мятежного движения «Ансар Аллах» была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников по кораблю, поддерживающему Израиль.