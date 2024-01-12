США и Великобритания нанесли удары по Йемену
США и Великобритания начали удары по портовому городу Ходейда в Йемене
США и Великобритания начали удары по Йемену. Об этом сообщает Reuters.
Мощные взрывы слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах».
Уточняется, что обстрелы ведутся с воздуха, со стороны Красного моря атаку поддерживают военные корабли Великобритании.
Телеканал Звезда выяснил, что Йемен в ответ совершил массовый запуск крылатых ракет по американским военным кораблям.
10 января йеменские хуситы впервые напали на американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря со стороны США. Атака мятежного движения «Ансар Аллах» была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников по кораблю, поддерживающему Израиль.
Что думаешь? Оцени!
Комментарии отключены
Последние новости
Все новости