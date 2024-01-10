Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 10 января 2024Мир

Хуситы в Йемене напали на корабль США в ответ на атаку на их военно-морские силы

Хуситы в Йемене совершили нападение на американский корабль в Красном море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

Йеменские хуситы впервые напали на американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря со стороны США. Об этом в среду, 10 января, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Стало известно, что атака мятежного движения «Ансар Аллах» была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников по кораблю, поддерживающему Израиль.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет», — сообщил Сариа.

Ранее, 19 декабря 2023 года, йеменские повстанцы-хуситы из «Ансар Аллах» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США. «Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы», — заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммеда Али аль-Хуси.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

      Китай уверил США в нежелании быть гегемоном

      На Украине восстановили в должности обвиняемого в наличии паспорта России судью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости