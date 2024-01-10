Хуситы в Йемене напали на корабль США в ответ на атаку на их военно-морские силы

Хуситы в Йемене совершили нападение на американский корабль в Красном море

Йеменские хуситы впервые напали на американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря со стороны США. Об этом в среду, 10 января, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Стало известно, что атака мятежного движения «Ансар Аллах» была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников по кораблю, поддерживающему Израиль.

«Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет», — сообщил Сариа.

Ранее, 19 декабря 2023 года, йеменские повстанцы-хуситы из «Ансар Аллах» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США. «Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы», — заявил член Верховного политического совета Йемена Мухаммеда Али аль-Хуси.