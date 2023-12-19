Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 19 декабря 2023Мир

Хуситы пригрозили союзникам США атакой на корабли

Йеменские хуситы пригрозили атаковать суда стран, вступивших в коалицию США

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море», — цитирует агентство члена Верховного политического совета Йемена Мухаммеда Али аль-Хуси.

Ранее хуситы из «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль. В качестве ответной меры Норвегия направила военных в район Красного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский рассказал о просьбе Генштаба мобилизовать еще полмиллиона человек

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      В Россию завезли яйца из Азербайджана

      Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

      Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

      Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

      Мужчин предупредили о свидетельствующих о снижении тестостерона симптомах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости