Хуситы пригрозили союзникам США атакой на корабли

Йеменские хуситы пригрозили атаковать суда стран, вступивших в коалицию США

Йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» пригрозили атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море», — цитирует агентство члена Верховного политического совета Йемена Мухаммеда Али аль-Хуси.

Ранее хуситы из «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль. В качестве ответной меры Норвегия направила военных в район Красного моря.