Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

Йеменские хуситы из группировки «Ансар Алла» атаковали танкер Strinda

Йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль. «По кораблю был нанесен удар противокорабельной ракетой», — заявил представитель мятежников.

Военизированная группировка «Ансар Алла» возобновила 3 декабря удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа.

В свою очередь, США начали переговоры с союзниками о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей.

Ранее «Ансар Алла» с помощью дронов атаковала торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море. Хуситы совершили нападение на судно, которое шло под флагом Великобритании, а его экипаж также состоял из британских граждан.