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10:58, 12 декабря 2023Мир

Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

Йеменские хуситы из группировки «Ансар Алла» атаковали танкер Strinda

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль. «По кораблю был нанесен удар противокорабельной ракетой», — заявил представитель мятежников.

Военизированная группировка «Ансар Алла» возобновила 3 декабря удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа.

В свою очередь, США начали переговоры с союзниками о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей.

Ранее «Ансар Алла» с помощью дронов атаковала торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море. Хуситы совершили нападение на судно, которое шло под флагом Великобритании, а его экипаж также состоял из британских граждан.

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      Юрий Леонов
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