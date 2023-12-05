США задумались о создании оперативной группы для охраны кораблей в Красном море

NYT: США ведут переговоры о создании группы для охраны кораблей в Красном море

США ведут с союзниками переговоры о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей, следующих через Красное море на фоне недавних нападений йеменских хуситов на несколько коммерческих судов. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The New York Times.

По его словам, такое патрулирование может стать подходящим ответом на нападения на корабли в регионе. Он сравнил это предложение с созданием аналогичных оперативных групп в Персидском заливе, где иранские военно-морские силы временами вели себя агрессивно по отношению к другим кораблям. «Мы ведем переговоры с другими странами о создании своего рода морской оперативной группы с участием кораблей стран-партнеров наряду с США для обеспечения безопасного прохода кораблей в Красном море», — объяснил он.

Советник отметил, что нападения на коммерческие судна являются «проблемой каждой страны, которая полагается на морскую торговлю для поддержания своей экономики». Он также обвинил Иран в организации захвата судов в Красном море руками йеменских хуситов.

Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что за сутки три коммерческих судна подверглись четырем атакам в Красном море. Американская сторона предположила, что все нападения были совершены йеменскими хуситами при поддержке Ирана.