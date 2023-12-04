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02:59, 4 декабря 2023Мир

В США заявили о трех атаках на суда в Красном море

Командование ВС США: три судна за сутки подверглись атакам в Красном море

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Три коммерческих судна за сутки подверглись четырем атакам в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

США полагают, что все нападения были совершены йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». При этом поддержку боевикам якобы оказывал Иран.

Отражая атаки, ракетный эсминец ВМС США USS Carney сбил три противокорабельные баллистические ракеты и три ударных беспилотника. Еще одна ракета успела поразить судно под панамским флагом Sophie II.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил, что Вооруженные силы Йемена будут нацелены на суда, которые ходят под флагом Израиля, эксплуатируются израильскими компаниями либо принадлежат им.

Представитель мятежного движения также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях, держаться подальше от них и вывезти с судов своих граждан, которые работают там членами экипажей.

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      Марина Совина
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