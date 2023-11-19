Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля

Йеменские хуситы «Ансар Аллах» пригрозили атаковать израильские гражданские суда

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. С таким заявлением выступил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в Telegram-канале.

Сариа пригрозил, что вооруженные силы Йемена будут нацелены на суда, которые ходят под флагом Израиля, эксплуатируются израильскими компаниями либо принадлежат им.

Представитель мятежного движения также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях, держаться подальше от них и вывезти с судов своих граждан, которые работают там членами экипажей.

Ранее в ноябре эсминец США Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотник. Известно, что дрон был выпущен из Йемена и двигался в направлении американского корабля, прежде чем его нейтрализовали.