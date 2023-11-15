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23:28, 15 ноября 2023Мир

Эсминец ВМС США перехватил выпущенный из Йемена беспилотник

Эсминец США Thomas Hudner сбил в Красном море выпущенный из Йемена беспилотник

Фото: Murad Sezer / Reuters

Эсминец США Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из Минобороны США.

Отмечается, что дрон был выпущен из Йемена и двигался в направлении корабля. При этом в Пентагоне не уточнили, насколько близко успел подлететь беспилотник, прежде чем его сбили.

Это второй подобный случай за месяц. В октябре эскадренный миноносец (эсминец) ВМС США перехватил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, выпущенные из Йемена. Тогда представитель Пентагона указал, что не может точно говорить о том, на что были нацелены ракеты и беспилотники, но, возможно, они направлялись в сторону Израиля.

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      Марина Совина
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