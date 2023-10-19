Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

Представитель Пентагона Райдер: ВМС США перехватили выпущенные из Йемена ракеты

Эскадренный миноносец (эсминец) ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выпущенные из Йемена. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам Райдера, эсминец USS Carney, находящийся на севере Красного моря, 19 октября сбил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, запущенных хуситами в Йемене. Он отметил, что среди американских военных потерь нет. При этом представитель Пентагона указал, что не может точно говорить о том, на что были нацелены ракеты и беспилотники, но, возможно, они направлялись в сторону Израиля.