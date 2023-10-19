Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 19 октября 2023Мир

Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

Представитель Пентагона Райдер: ВМС США перехватили выпущенные из Йемена ракеты

Эскадренный миноносец (эсминец) ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выпущенные из Йемена. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам Райдера, эсминец USS Carney, находящийся на севере Красного моря, 19 октября сбил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, запущенных хуситами в Йемене. Он отметил, что среди американских военных потерь нет. При этом представитель Пентагона указал, что не может точно говорить о том, на что были нацелены ракеты и беспилотники, но, возможно, они направлялись в сторону Израиля.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат возмутился награждением сына Кадырова. Глава Чечни сделал его героем после избиения поджигателя Корана

      Стало известно местонахождение пропавшего футболиста «Милана»

      Пентагон заявил о готовности поделиться данными об атаке на больницу в Газе

      Эсминец ВМС США перехватил выпущенные из Йемена ракеты и БПЛА

      Американскую военную базу в Ираке обстреляли из «Градов»

      Жителю Подмосковья доставили килограммы тестостерона на пункт выдачи заказов

      Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях украинских военных

      Глава Татарстана оценил высказывание депутата о награждении сына Кадырова

      Возмутившийся награждением сына Кадырова депутат извинился за эмоциональность

      Для атаки по штабу Черноморского флота использовали французскую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости