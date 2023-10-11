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13:26, 11 октября 2023Мир

США решили направить второй авианосец в Средиземное море

США решили направить вторую авианосную ударную группу в Средиземное море

Фото: MC3 Cameron Pinske / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США приняли решение направить вторую авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в Средиземное море. Об этом сообщает Navy Times.

Отмечается, что первое более чем за два года развертывание было запланировано уже давно. По словам представителя ВМС США лейтенанта Кэролайн Леи, группа должна была провести учения в зоне ответственности Европейского командования США в поддержку мероприятий с союзниками и партнерами по НАТО.

Авианосная ударная группа насчитывает более 5000 моряков, включает третье авиакрыло, эсминцы Gravely и Mason и крейсер Philippine Sea.

Вторая авианосная группа может прибыть в регион через две недели. Пока неясно, как долго оба авианосца будут работать в регионе.

Ранее 11 октября сообщалось, что на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой. Об этом 8 октября распорядился министр обороны США Ллойд Остин.

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    Виктория Кондратьева
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