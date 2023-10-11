Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря

Американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА Новости.

Отмечается, что его прибытие должно стать «мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией».

8 октября министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Затем стало известно о возможном размещении второго американского авианосца в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.