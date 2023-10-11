Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:16, 11 октября 2023Мир

Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Авианосец США USS Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря

Фото: Victoria Klesty / Reuters

Американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА Новости.

Отмечается, что его прибытие должно стать «мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией».

8 октября министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля. Затем стало известно о возможном размещении второго американского авианосца в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация изменится на 180 градусов». Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа

    Главные командиры польской армии уволились после скандала

    Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

    Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

    Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

    Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

    ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

    В Израиле погиб бывший советский ученый

    Норвежские сейсмологи зафиксировали возможный взрыв в районе Balticconnector

    В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости