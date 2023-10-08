Пентагон направит авианосец в восточную часть Средиземного моря

Шеф МО США Ллойд поручил направить авианосец в восточную часть Средиземноморья

Шеф Минобороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля, сообщается на сайте Пентагона.

В заявлении главы американского МО говорится, что это решение было принято в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также после разговора с президентом США Джо Байденом.

«Я предпринял ряд шагов по усилению присутствия министерства обороны в регионе с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию. Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье», — пояснил Остин.

Ранее Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.