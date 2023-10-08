Пентагон пообещал Израилю помощь

Глава Пентагона Остин: право Израиля на самооборону непоколебимо

Начало событий в новости Число пострадавших в Израиле достигло 1864 человек

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил право Израиля на самооборону и заявил, что позиция США по этому вопросу остается непоколебимой. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте американского Министерства обороны.

В документе отмечается, что министр внимательно следит за развитием событий в Израиле и пообещал помощь стране. В ближайшее время Минобороны примет меры по предоставлению Израилю всего «необходимого для самозащиты и защиты граждан от насилия и терроризма».

Минздрав Израиля сообщил, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта пострадали 1864 человека.

Утром 7 октября израильская армия заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.