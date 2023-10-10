Стало известно о возможной отправке США второго авианосца к побережью Израиля

WSJ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля

США могут разместить второй авианосец вблизи Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на представителей американского Министерства обороны сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Пентагон рассматривает возможность отправки к побережью Израиля военного корабля «Дуайт Д. Эйзенхауэр» и сопровождающих его суден, которые как раз планировалось послать на Ближний Восток. Ожидается, что они достигнут данного региона примерно через две недели.

Ранее стало известно, что шеф Минобороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля.