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18:16, 3 декабря 2023Мир

Хуситы возобновят удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в Газе

Хуситы в Йемене: удары по Израилю продолжатся после прекращения перемирия в Газе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Военизированная группировка «Ансар Алла» (хуситы), действующая на территории Йемена, возобновит нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.

«Вооруженные силы возобновят нанесение болезненных и сокрушительных ударов по сионистскому образованию [Израилю] после того, как оно вернулось к агрессии против сектора Газа», — говорится в заявлении.

Ранее Сариа заявил, что хуситы запустили баллистические ракеты по нескольким военным объектам в городе Эйлатна на юге Израиля. По словам представителя движения, хуситы продолжат наносить удары по израильскому государству, пока оно не прекратит агрессию против палестинского народа.

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      Дарья Балацкая
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