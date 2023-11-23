Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю

Al Masirah: йеменские хуситы запустили баллистические ракеты по Эйлату в Израиле

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы запустили баллистические ракеты по нескольким военным объектам в городе Эйлатна юге Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Сариа пообещал, что хуситы продолжат наносить удары, «пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа».

Ранее израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту корабля находились 22 человека и не было граждан Израиля. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи отверг причастность Тегерана к захвату судна Израиля в Красном море. Он отметил, что обвинения Израиля безапелляционны и ложны.