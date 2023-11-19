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16:58, 19 ноября 2023Мир

Йеменские повстанцы захватили израильское судно в Красном море

Йеменские повстанцы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы, предположительно, захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, на борту корабля находились 22 человека, на борту корабля не было граждан Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла, что судно является израильским, и подтвердило, что израильтян на корабле нет.

Ранее представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа йеменских повстанцев-хуситов заявил, что они будут атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. Он также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях.

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      Семен Александров
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