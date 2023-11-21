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11:21, 21 ноября 2023Мир

Хуситы назвали Израилю условие освобождения захваченного судна

Хуситы не освободят захваченное судно, пока Израиль не остановит операцию в Газе

Кадр: Houthi Military Media / Reuters

Захваченное грузовое судно Galaxy Leader не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа. Об этом заявил член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» хусит Мухаммед Али аль-Хуси на своей странице в социальной сети X.

«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят лишать жизней палестинцев в [секторе] Газа, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», — назвал он условия освобождения судна.

По мнению аль-Хуси, захват судна полностью соответствует принципу взаимности.

Ранее израильское судно Galaxy Leader было захвачено в Красном море. На борту корабля находились 22 человека и не было граждан Израиля. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи отверг причастность Тегерана к захвату судна Израиля в Красном море. Он отметил, что обвинения Израиля безапелляционны и ложны.

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      Дарья Балацкая
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