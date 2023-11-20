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14:09, 20 ноября 2023Мир

Иран ответил на обвинения в причастности к захвату судна в Красном море

МИД Ирана отверг причастность Тегерана к захвату судна Израиля в Красном море

Фото: Owen Foley / Reuters

Иран отвергает обвинения в причастности Тегерана к захвату судна в Красном море. Так официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи ответил на соответствующие заявления, передает агентство Tasnim.

«Обвинения Израиля безапелляционны и ложны. Они вызваны тяжелыми условиями, в которых находится Тель-Авив», — сказал он.

По его словам, эти заявления — защитный механизм, они были сделаны лишь для того, чтобы уйти от той ужасной ситуации, с которой столкнулся Израиль. Власти Ирана неоднократно отмечали, что силы сопротивления Израилю на Ближнем Востоке принимают решения, исходя из интересов своей страны и нации, они не подчиняются исламской республике.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. В свою очередь израильская сторона назвала это очень серьезным событием глобального уровня и обвинила в случившемся Тегеран.

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      Анастасия Заикина
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