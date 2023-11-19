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17:35, 19 ноября 2023Мир

Израиль обвинил Иран в захвате гражданского судна

Канцелярия Нетаньяху возложила ответственность за захват Galaxy Leader на Иран

Фото: bartuchna@yahoo.pl / Shutterstock / Fotodom

Власти Израиля осуждают захват йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader и возлагают ответственность за это нападение на Иран. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — сказано в сообщении.

О захвате судна Galaxy Leader стало известно ранее 19 ноября. По данным канала Al Arabiya, на борту корабля находились 22 человека, среди которых не было граждан Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что судно не принадлежит Израилю. «Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. При этом пресс-служба израильской армии назвала захват грузового судна на юге Красного моря «очень серьезным событием глобального уровня».

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      Анастасия Яланская
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