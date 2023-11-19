Израиль отреагировал на захват судна йеменскими повстанцами
ЦАХАЛ: захваченное хуситами судно Galaxy Leader не принадлежит Израилю
Судно Galaxy Leader, которое якобы захвачено в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами, не принадлежит Израилю. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
«Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
При этом пресс-служба израильской армии назвала захват грузового судна на юге Красного моря «очень серьезным событием глобального уровня».
О захвате судна стало известно ранее 19 ноября. По данным канала Al Arabiya, на борту корабля находились 22 человека, среди которых не было граждан Израиля.