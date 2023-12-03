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19:19, 3 декабря 2023Мир

Йеменские хуситы атаковали британское судно в Красном море

Al Hadath: хуситы с помощью дронов атаковали британское судно в Красном море

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» с помощью дронов атаковали торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море. Об этом сообщает Al Hadath.

Как сообщает издание, хуситы совершили нападение на судно, которое шло под флагом Великобритании, а его экипаж также составляли граждане Соединенного Королевства.

Отмечается, что американские и израильские военные корабли отразили атаку. Время нападения не сообщается.

Ранее хуситы сообщили, что возобновят нанесение ударов по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа. Представитель «Ансар Алла» отметил, что группировка продолжит наносить удары, пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа.

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      Дарья Балацкая
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