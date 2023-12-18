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21:05, 18 декабря 2023Мир

Норвегия направит военных для защиты кораблей в Красном море

Норвегия усилит военное содействие в Красном море для защиты кораблей

Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images

Норвегия усилит содействие программе «Объединенных морских сил» (Combined Maritime Forces, CMF), направив военных в район Красного моря для защиты торговых кораблей. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе министерства обороны и МИД королевства.

«Недавние нападения хуситов на гражданские суда в Красном море, в особенности на суда, принадлежащие Норвегии, совершенно неприемлемы. Экипажи подвергаются смертельной опасности», — говорится в документе.

В норвежском правительстве указали, что в связи с соответствующим решением Осло направляет в штаб-квартиру CMF в Бахрейне «до десяти штабных офицеров».

Ранее йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль.

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      Глеб Бажуткин
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