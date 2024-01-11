Американцы объявили об окончании ударов по Йемену

Al Jazeera: американцы объявили об окончании ударов по Йемену

Удары по позициям хуситов в Йемены достигли своих целей, удары по этой стране окончены, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, передает ТАСС.

По его словам, цели наносились по радиолокационным объектам, ракетным установкам и прибрежным пунктам наблюдения.

Чиновник также добавил, что США и союзники оставляют за собой право «ответить, если угрозы будут продолжаться».

Удары по позициям в Йемене наносили США и Великобритания, использовались самолеты, крылатые ракеты Tomahawk и подводные лодки. Поддержку американцам и британцам оказывали вооруженные силы Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.