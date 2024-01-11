Американцы объявили об окончании ударов по Йемену
Al Jazeera: американцы объявили об окончании ударов по Йемену
Удары по позициям хуситов в Йемены достигли своих целей, удары по этой стране окончены, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, передает ТАСС.
По его словам, цели наносились по радиолокационным объектам, ракетным установкам и прибрежным пунктам наблюдения.
Чиновник также добавил, что США и союзники оставляют за собой право «ответить, если угрозы будут продолжаться».
Удары по позициям в Йемене наносили США и Великобритания, использовались самолеты, крылатые ракеты Tomahawk и подводные лодки. Поддержку американцам и британцам оказывали вооруженные силы Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
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