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02:52, 12 января 2024Мир

В США объявили о начале ударов по Йемену

NBC News: США и Великобритания начали наносить удары по Йемену

Фото: Matthew Daniels/Handout via REUTERS

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену. Об этом сообщает NBC News на ссылкой на американских чиновников.

Для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. Reuters добавляет, что удары также наносятся с подводных лодок.

Удары наносятся по столице Йемена Сане и портовым городам.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Обстрелы начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля.

Как пишет CNN со ссылкой на Совет по международным делам, нынешние удары по Йемену не являются чем-то беспрецедентным. С 2002 года США нанесли около 400 ударов по целям в этой стране.

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      Марина Совина
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