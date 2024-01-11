В США объявили о начале ударов по Йемену

NBC News: США и Великобритания начали наносить удары по Йемену

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену. Об этом сообщает NBC News на ссылкой на американских чиновников.

Для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. Reuters добавляет, что удары также наносятся с подводных лодок.

Удары наносятся по столице Йемена Сане и портовым городам.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Обстрелы начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля.

Как пишет CNN со ссылкой на Совет по международным делам, нынешние удары по Йемену не являются чем-то беспрецедентным. С 2002 года США нанесли около 400 ударов по целям в этой стране.