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13:02, 11 января 2024Мир

В Британии заявили о вооруженном нападении на судно у берегов Омана

ВМС Британии: на судно у берегов Омана было совершено вооруженное нападение

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Неизвестные совершили вооруженное нападение на судно в Оманском заливе — недалеко от порта Сохар. Об этом в четверг, 11 января, заявили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании на странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Уведомление о проникновении на судно было получено около 6:30 по московскому времени. С этого момента с экипажем не удается выйти на связь, ведется расследование.

Известно, что на корабль проникли по меньшей мере четверо вооруженных людей в масках.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы впервые напали на корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны. Атака была совершена с помощью баллистических и противокорабельных ракет, а также беспилотников.

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      Анастасия Алимпиева
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