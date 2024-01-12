Йемен пообещал отомстить США и Британии за удары по стране

МИД Йемена: США и Британия заплатят высокую цену за удары по стране

Йеменская хуситская группировка «Ансар Аллах» пообещала отомстить США и Великобритании за массированные удары по стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи, передает РИА Новости.

«Страна подверглась массированной атаке. Несомненно, Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии», — сказал он.

Ранее член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф отреагировал на совместный удар США и Британии. «Запомните мои слова. Всего три слова: мы подожжем регион», — пригрозил он.

США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.