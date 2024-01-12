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03:04, 12 января 2024Мир

США и Великобритания обстреляли столицу Йемена

США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной власти.

Обстрелу также подвергся портовый город Ходейда.

Как сообщает NBC News, для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. По данным агентства Reuters, удары также наносятся с подводных лодок.

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      Марина Совина
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