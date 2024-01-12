США и Великобритания обстреляли столицу Йемена

США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане

США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной власти.

Обстрелу также подвергся портовый город Ходейда.

Как сообщает NBC News, для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. По данным агентства Reuters, удары также наносятся с подводных лодок.