США и Великобритания обстреляли столицу Йемена
США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане
США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной власти.
Обстрелу также подвергся портовый город Ходейда.
Как сообщает NBC News, для ударов используются боевые самолеты и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускаются с боевых кораблей. По данным агентства Reuters, удары также наносятся с подводных лодок.