Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с ударами США и их союзников по Йемену. Об этом сообщает постпредство России при ООН в своем Telegram-канале.

США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Как объяснил президент США Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.