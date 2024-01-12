Байден объяснил удар по Йемену

Байден заявил, что удар США и Британии по Йемену носит оборонительный характер

Удар США и Великобритании по Йемену носит оборонительный характер. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

Он объяснил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». Глава Белого дома добавил, что Вашингтон не исключает дополнительных мер в отношении Йемена.

«Эти направленные удары — ясное послание, что США и союзники не потерпят нападений и не позволят угрожать навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений», — сказал Байден.

США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.