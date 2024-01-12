Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 12 января 2024Мир

Байден объяснил удар по Йемену

Байден заявил, что удар США и Британии по Йемену носит оборонительный характер

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Удар США и Великобритании по Йемену носит оборонительный характер. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

Он объяснил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». Глава Белого дома добавил, что Вашингтон не исключает дополнительных мер в отношении Йемена.

«Эти направленные удары — ясное послание, что США и союзники не потерпят нападений и не позволят угрожать навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений», — сказал Байден.

США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Йемен пообещал отомстить США и Британии за удары по стране

      49-летнюю телеведущую обругали в сети за вульгарную позу на фото в бикини

      Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

      Старым картам памяти нашли новое применение

      Йеменские хуситы объявили мобилизацию

      Байдену предрекли поражение на выборах из-за скандала о помощи Киеву

      Врачи оценили эффективность вагинальных капсул для ароматизации гениталий

      В Азии заявили о неэффективности западных систем ПВО на Украине

      Байден объяснил удар по Йемену

      В Йемене отреагировали на совместный удар США и Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости