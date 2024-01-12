Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 12 января 2024Мир

США предупредили Израиль об ударах по хуситам в Йемене

Axios: Израиль заранее знал об ударах США по Йемену и готовится к ответу хуситов

Фото: UK MOD / Handout / Reuters

Израиль заранее знал об ударах США по объектам хуситов в Йемене, сейчас готовится к ответу повстанцев. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его словам, правительство было заблаговременно уведомлено об авиаударах в Йемене, и отметил, что страна находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны хуситов и других иранских прокси против Израиля.

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав больше 100 высокоточных боеприпасов в ходе совместной с Великобританией операции.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

      Петербургский подросток проник в магазин и надругался над символами года

      В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

      В двух странах отменили концерты стендап-комика Белого

      Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

      Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

      Япония запустила ракету со спутником-шпионом

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости