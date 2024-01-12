США предупредили Израиль об ударах по хуситам в Йемене

Axios: Израиль заранее знал об ударах США по Йемену и готовится к ответу хуситов

Израиль заранее знал об ударах США по объектам хуситов в Йемене, сейчас готовится к ответу повстанцев. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его словам, правительство было заблаговременно уведомлено об авиаударах в Йемене, и отметил, что страна находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны хуситов и других иранских прокси против Израиля.

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары более чем по 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене, использовав больше 100 высокоточных боеприпасов в ходе совместной с Великобританией операции.