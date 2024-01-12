Хуситы пообещали ответить на удары США и Британии по Йемену

Движение «Ансар Аллах» заявило, что США и Британия пожалеют об ударах по Йемену

Член политбюро мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али аль-Кахум пообещал, что Соединенные Штаты и Великобритания пожалеют об ударах по территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американцы и британцы заплатят за нападение высокую цену. При этом он подчеркнул, что военные действия в Красном море продолжатся.

В свою очередь другой член политбюро движения Хузам аль-Асад на своей странице в соцсети X ( бывший Twitter) пообещал ответ на операцию Вашингтона и Лондона в Йемене. Он заявил, что в будущем именно хуситы будут определять направление военных действий и правила боя.

Вооруженные силы США и Британии при поддержке союзников нанесли удар по Йемену в ночь на 12 января. Целью операцию было лишение возможности хуситов атаковать корабли в Красном море.

