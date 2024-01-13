Байден поручил планировать удары по Йемену на новогоднем отдыхе

Bloomberg: Байден поручил планировать удары по Йемену 1 января во время отдыха

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене начали планироваться 1 января по итогам совещания президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности во время отдыха на острове Санта-Крус на новогодних праздниках. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в первый день 2024 года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по осуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Кроме того, он дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатические методы окажутся неудачными, поручив военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками.

С этого момента начались 12 дней дипломатии, военного планирования и ускоренных переговоров с представителями Великобритании. При этом «США с самого начала продвигали сильное действие», а Великобритания, европейские и ближневосточные союзники предупреждали о возможности прямого конфликта с Ираном из-за чрезмерного ответа.

Одновременно США и Великобритания оценивали экономические последствия расширения войны. Вашингтон в частном порядке неоднократно призывал Тегеран остановить атаки хуситов, однако в Иране отвечали, что не контролируют группу, «несмотря на продолжающиеся свидетельства от британской разведки».

После очередной массированной атаки хуситов 9 января американские и британские пришли к выводу, что «дипломатия, вероятнее всего, не преуспеет». В результате, по словам высокопоставленного чиновника, Байден «выбрал один из самых агрессивных вариантов» и приказал главе Пентагона Ллойду Остину, находящемуся в больнице, нанести удары.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Отмечаются, что целью операцию было лишение возможности хуситам атаковать корабли в Красном море. Для ударов использовались авиация, подводные лодки и боевые корабли, запускавшие крылатые ракеты.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Президент США Джо Байден заявил, что удары позициям хуситов в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН.

МИД Йемена пригрозил Вашингтону и Лондону расплатой. В свою очередь, член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».