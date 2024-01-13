Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 13 января 2024Мир

Байден поручил планировать удары по Йемену на новогоднем отдыхе

Bloomberg: Байден поручил планировать удары по Йемену 1 января во время отдыха
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reutres

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене начали планироваться 1 января по итогам совещания президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности во время отдыха на острове Санта-Крус на новогодних праздниках. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в первый день 2024 года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по осуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Кроме того, он дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатические методы окажутся неудачными, поручив военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками.

Материалы по теме:
«Мы не такие, как американцы» Какие операции проводят по всему миру иранские спецслужбы и как США охотятся на их лидеров?
«Мы не такие, как американцы»Какие операции проводят по всему миру иранские спецслужбы и как США охотятся на их лидеров?
12 января 2024
США и Великобритания нанесли удары по Йемену. В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион
США и Великобритания нанесли удары по Йемену.В ответ хуситы пообещали поджечь весь регион
12 января 2024
«Это серьезный противник» Почему удары США по хуситам в Йемене могут развязать еще одну войну на Ближнем Востоке?
«Это серьезный противник»Почему удары США по хуситам в Йемене могут развязать еще одну войну на Ближнем Востоке?
Сегодня

С этого момента начались 12 дней дипломатии, военного планирования и ускоренных переговоров с представителями Великобритании. При этом «США с самого начала продвигали сильное действие», а Великобритания, европейские и ближневосточные союзники предупреждали о возможности прямого конфликта с Ираном из-за чрезмерного ответа.

Одновременно США и Великобритания оценивали экономические последствия расширения войны. Вашингтон в частном порядке неоднократно призывал Тегеран остановить атаки хуситов, однако в Иране отвечали, что не контролируют группу, «несмотря на продолжающиеся свидетельства от британской разведки».

После очередной массированной атаки хуситов 9 января американские и британские пришли к выводу, что «дипломатия, вероятнее всего, не преуспеет». В результате, по словам высокопоставленного чиновника, Байден «выбрал один из самых агрессивных вариантов» и приказал главе Пентагона Ллойду Остину, находящемуся в больнице, нанести удары.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Отмечаются, что целью операцию было лишение возможности хуситам атаковать корабли в Красном море. Для ударов использовались авиация, подводные лодки и боевые корабли, запускавшие крылатые ракеты.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Президент США Джо Байден заявил, что удары позициям хуситов в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН.

МИД Йемена пригрозил Вашингтону и Лондону расплатой. В свою очередь, член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

      США подтвердили новый удар по хуситам в Йемене

      ChatGPT разрешили использовать в военных целях

      В России нарастили производство высокоточных боеприпасов

      Байден поручил планировать удары по Йемену на новогоднем отдыхе

      Байден снова отправится на отдых

      Трамп сравнил удары по Йемену с уходом США из Афганистана

      Нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

      Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью

      Раскрыто содержание письма погибшего в украинской тюрьме американца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости