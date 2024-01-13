Небензя назвал удары США в Йемене вооруженной агрессией

Постпред Небензя назвал удары США и их союзников в Йемене вооруженной агрессией

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации назвал удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что главной задачей ООН является предотвращение угрозы миру и подавление актов агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права. «С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства», — заявил дипломат.

Небензя напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку против хуситов.

США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену в ночь на 12 января. Отмечаются, что целью операцию было лишение возможности хуситам атаковать корабли в Красном море. Для ударов использовались авиация, подводные лодки и боевые корабли, запускавшие крылатые ракеты.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Президент США Джо Байден заявил, что удары позициям хуситов в Йемене соответствовали международному праву и Уставу ООН.

МИД Йемена пригрозил Вашингтону и Лондону расплатой. В свою очередь, член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».