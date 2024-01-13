Администрация Саны: США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

США и Британия снова атаковали столицу Йемена Сана, в этот раз авиаудар пришелся на северную часть города. Об этом рассказал источник в администрации Саны, передает РИА Новости.

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны», — сообщил собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден поручил планировать удары по Йемену еще на новогоднем отдыхе 1 января на случай, если дипломатические методы окажутся неудачными. Помимо этого, он потребовал от своей команды ускориться в усилиях по осуждению нападений хуситов в ООН и продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество осудить нападение на Йемен и общими усилиями не допустить дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.